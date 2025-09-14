Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK bursları ve kredileri üniversite öğrencilerinin barınma, gıda, ulaşım masraflarına bir nebze de olsa katkı sağlıyor. Bu sebeple her yıl yüz binler başvuruda bulunuyor. Bu yıl başvuru tarihleri henüz belli olmuş değil. Bu nedenle "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu sıkça geliyor.
Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran, onlara finansal destek sağlayan KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler her gün konu hakkında bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu artıyor.
KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için tarih henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında açıldığı görülüyor. Bu yıl da gözler bu tarihlerde olacak.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.