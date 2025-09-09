Gerçek usul katma değer vergisi nedir? Gerçek usul vergisi mükellefleri şartları nelerdir?

Gerçek usulde KDV nedir?

Gerçek Usulde KDV (Katma Değer Vergisi), işletmelerin KDV hesaplama ve beyan etme yöntemidir. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygın olarak kullandığı bu sistem, basit bir mantığa dayanır:

İşletme, sattığı ürün veya hizmetler için müşterilerinden KDV tahsil eder. Aynı zamanda, kendi ticari faaliyetleri için yaptığı alımlarda da KDV öder. Gerçek Usulde KDV, işte bu iki tutar arasındaki farkın hesaplanmasıdır.

Özetle, satışlardan elde edilen KDV'den, alımlarda ödenen KDV çıkarılır ve aradaki fark net KDV olarak belirlenir. İşletme, bu net KDV tutarını devlete öder. Eğer ödenen KDV, tahsil edilen KDV'den fazlaysa, aradaki fark sonraki aya devredilebilir veya iade talep edilebilir.

Beyan ve ödeme süreci

Gerçek Usulde KDV uygulayan işletmeler, her ay düzenli olarak KDV beyannamesi vermek zorundadır. Bu beyannamede, satışlardan ve alımlardan kaynaklanan KDV tutarları ayrıntılı bir şekilde belirtilir.

Bu sürecin düzenli ve zamanında yapılması oldukça önemlidir. Beyannamelerin gecikmesi veya ödemelerin yapılmaması, işletmeler için vergi cezaları gibi mali yaptırımlara yol açabilir. Bu nedenle, KDV mükellefiyetinin devam ettiği sürece bu yükümlülüklere dikkat etmek şarttır.