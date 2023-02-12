Gerçekten inanılmaz! Hatay'da deprem sonrası 400 metrelik yarık oluştu Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu. 1 | 5

Yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğindeki yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü görüldü. Bu arada derin bir vadiyi andıran yarık havadan görüntülendi. 2 | 5

Tepehan Mahallesi Muhtarı Selahattin Kandemir, AA muhabirine, 5 bin nüfuslu mahallede 15'e yakın evin yıkıldığını ve birçok evde hasar oluştuğunu söyledi. 3 | 5