Gıda güvenliği alarm veriyor: Taklit ve tağşişli ürün 737'e yükseldi (8 Kasım 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş yapılan gıda sayısı 8 Kasım 2024 itibarıyla 737’ye ulaştı. Sağlığı tehlikeye atabilecek bozulmuş veya değiştirilmiş gıda sayısı ise 132 olarak belirlendi. Bakanlık, kıyma, baharat ve tereyağı gibi birçok üründe hile yapıldığını tespit ederek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. İşte 8 Kasım 2024 itibarıyla taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım 2024 itibarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürün sayısı 737’ye ulaştı.
Sağlık açısından risk oluşturabilecek bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş gıdaların sayısı ise 132 olarak kaydedildi.
Bakanlığın güncel listesinde, bazı gıdalarda bitkisel yağ gibi bulunmaması gereken maddelerin kullanılması, kanatlı eti, sakatat ve domuz eti gibi yabancı maddelerin karıştırılması gibi ciddi uygunsuzluklar yer aldı. Kıymadan baharata, tereyağından isota kadar birçok üründe yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor.