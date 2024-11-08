Gıda güvenliği alarm veriyor: Taklit ve tağşişli ürün 737'e yükseldi (8 Kasım 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. 1 | 10

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım 2024 itibarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürün sayısı 737’ye ulaştı. 2 | 10

Sağlık açısından risk oluşturabilecek bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş gıdaların sayısı ise 132 olarak kaydedildi. 3 | 10