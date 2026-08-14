Giresun'da bir facia daha! 2 kişi kayıp...
Giresun'un Keşap ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi. Köylerine gitmek için yola çıkan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun bulunduğu araç sel sularına kapıldı. Araçtaki bir kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Giresun'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir kez daha sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde taşan dere karayolunda hasara yol açarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda da bazı evler zarar gördü.
Sel sırasında araçla köylerine doğru ilerleyen üç kişiden biri kurtulmayı başarırken, iki kişi sulara kapılarak kayboldu. Keşap-Karabulduk karayolunda selin ardından temizlik çalışmaları başlatıldı. Bu sırada araçla seyahat ederken sel sularına kapılan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan haber alınamadı. Ekiplerin iki kişiyi bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
Aynı araçta bulunan Ahmet Yılmaz ise sel sularından kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardı. Yılmaz, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarının aktardığı bilgiye göre Yılmaz'ın omuriliğinde çatlak bulunduğu ve fazla su yuttuğu belirtildi.
Kayıp Mehmet Akkaya'nın dayısı Cihangir Çoban, iki kişinin Giresun il merkezinden köye gelmek için yola çıktığını söyledi. Çoban, olaydan gece saatlerinde haberdar olduklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Yollar kapanmıştı. Çaresiz kaldık. Araçta 3 kişiydiler. Şoför olan kendi çabaları ile kurtuluyor. Nasıl kurtulduğunu bilmiyoruz. Hastanede tedavi görüyor. Yeğenlerimiz kayıp.”