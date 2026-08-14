Giresun'da bir facia daha! 2 kişi kayıp...

Giresun'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir kez daha sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde taşan dere karayolunda hasara yol açarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda da bazı evler zarar gördü.