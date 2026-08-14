Giresun'da boğulan anne ve iki kızı son yolculuğuna uğurlandı

Eşini ve iki kızını kaybeden Mehmet Kırca, oğulları Okan ve Ogün Kırca ile birlikte cenazede gözyaşı döktü. Anne ve iki kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, ailenin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.