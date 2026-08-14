Giresun'da boğulan anne ve iki kızı son yolculuğuna uğurlandı
Giresun’un Görele ilçesinde şiddetli yağışların ardından yükselen sel suları Kırca ailesini ayırdı. Sel sularına kapılan baba Mehmet Kırca kendi imkânlarıyla kurtulurken, onu kurtarmaya çalışan eşi Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Anne ve iki kızı gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi üç can aldı. Görele ilçesindeki Sis Dağı'nda piknik yapan Kırca ailesi, Zıva Deresi'nin su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle sel sularına kapıldı. Ailenin babası Mehmet Kırca kurtulmayı başarırken, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdi.
Olay, Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağışın sel ve taşkınlara yol açmasıyla meydana geldi. Dağın Giresun tarafındaki Zıva Deresi'nin su seviyesi hızla yükseldi. Bu sırada dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.
Sel sularına ilk olarak baba Mehmet Kırca kapıldı. Eşi Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, Mehmet Kırca'yı kurtarmaya çalıştı. Baba kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne ve iki kızı sel sularına kapılarak sürüklendi.
Facianın ardından bölgede yaklaşık 80 kişilik ekibin katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Burçin Kırca'nın cansız bedeni ise sele kapıldığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzakta, Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de Kırıklı köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.
Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Eşini ve iki kızını kaybeden Mehmet Kırca, oğulları Okan ve Ogün Kırca ile birlikte cenazede gözyaşı döktü. Anne ve iki kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, ailenin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.