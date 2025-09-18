GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
On binler, GSB 4 bin 400 personel alım sonuçlarını bekliyor. Her gün konuya ilişkin gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı sıkı şekilde takip edilirken günlük olarak "GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu iletiliyor. İşte son durum...
GSB 4 bin 400 personel alımlarında süreç devam ediyor. Herkesin dilinde sonuç tarihi var. Bakanlık hala bir duyuru yapmış değil. Bu sebeple tarihlere ulaşılmak isteniyor ve "GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçları bugün de erişime açılmadı. Eylül ayının son haftası gibi sonuçların açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.