GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alımı yapılacak. Başvurular yaklaşık bir ay önce sona ererken hala sonuçlar bekleniyor. On binlerin heyecan katsayısı her geçen gün artarken her dakika "GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları açıklandı mı" sorusu hızlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 4 bin 400 alım yapılacak. Sonuçlar henüz açıklanmış değil ve tarihler de netleşmedi. Bu sebeple adaylar bilgi almak için "GSB 4 bin 400 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için bugün de bir açıklama gelmedi. Bu hafta duyuru beklentisi bir hayli yükselmiş durumda...
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.