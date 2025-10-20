GSB KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025)
Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversite öğrencilerine sağladığı KYK burs ve kredi başvuruları bitti. Yeni haftanın ilk gününde sonuç tarihi aramaları bir hayli fazla... GSB'nin tarih geçmemesi nedeniyle yüz binler olası tarihleri öğrenmeye çalışıyor. İşte geçen yıl yaşanan süreçle ilgili detaylar...
2025 KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş başladı. Yüz binler başvuruların sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. GSB'den duyuru gelmezken adaylar muhtemel sonuç tarihi aramasını hızlandırdı. Sıkça "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.