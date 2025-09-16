GSB KYK burs ve kredileri başladı mı, ne zaman başlıyor?
KYK burs ve kredileri için bekleyiş devam ediyor. Eylül ayının ortasına girilirken üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuru geçmesini bekliyor. Geçmişte nasıl bir süreç yaşandığı merak edilirken "GSB KYK burs ve kredileri ne zaman başlıyor" sorusu ağır basıyor.
Üniversite öğrenciler üniversite hayatlarına büyük destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanla bekliyor. KYK yurt sonuçları sonrası aramalar bir hayli hızlanmış durumda... Tarihlerin net olmaması nedeniyle fikir edinmek amacıyla öğrenciler "GSB KYK burs ve kredileri ne zaman başlıyor" sorusunu yanıt arıyor.
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı bir tarih paylaşmadı. Geçen yık başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl beklentiler ekim ayının ikinci haftası gibi işlemlerin başlayacağı yönünde...
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.