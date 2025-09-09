GSB (KYK) yurt sonuçları açıklandı mı? 2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt başvuruları 6 Eylül gece saatlerinde sona erdi. Aradan 3 gün geçerken sonuç araması her geçen dakika artıyor. Süreç ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılmak istenirken "2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Binlerce öğrenci ve aile KYK yurt sonuçlarını bekliyor. Tüm gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek müjdeli haberde. Yeni eğitim öğretim yılında binlerce öğrencinin barınma sorununu çözecek olan yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte olası tarih...
GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.