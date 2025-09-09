GSB (KYK) yurt sonuçları açıklandı mı? 2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci ve aile KYK yurt sonuçlarını bekliyor. Tüm gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek müjdeli haberde. Yeni eğitim öğretim yılında binlerce öğrencinin barınma sorununu çözecek olan yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte olası tarih...