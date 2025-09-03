GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlıktan tarih verildi mi?
2025 KYK yurt başvuruları dün itibarıyla başladı ve 6 Eylül'e kadar devam edecek. 2 gün içinde işlemlerini gerçekleştiren on binlerce kişi sonuç tarihi araştırması yapıyor. Sıkça gelen soru "GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlamış olduğu uygun fiyata barınma sorununu gidermek isteyen öğrenciler başvurularını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Merak edilen konulardan biri de başvuru sonuçları. Öğrenciler "GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
GSB (KYK) yurt sonuç tarihi belli mi?
GSB (KYK) yurt sonuç tarihi hakkında Bakanlıktan yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.