GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç muhtemel tarihi...

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularıyla birlikte yeni fiyatları da duyurdu. Yeni tarifeye göre en düşük yurt ücreti 750 TL, en yüksek ücret ise 1250 TL oldu.

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.