GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4 bin 400 personel alımı sonuç duyurusu geldi mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 4 bin 400 personel alımı ilanına on binlerce kişi başvuru yaptı. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçerken sonuç tarihi hala paylaşılmadı. Adaylar konu hakkında bilgi almak istiyor ve "GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular tamamlandı şimdi sonuçların açıklanması bekleniyor. Tarihlerin kesinleşmemesi nedeniyle "GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Eylül 2025 Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanmış değil. Eylül ayının son haftası gibi sonuçların açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.