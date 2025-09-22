GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular tamamlandı fakat sonuçlar hala ilan edilmedi. Bu sebeple heyecan katsayısı her geçen gün artıyor. Tarih konusunda fikir edinmek isteyenler "GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alım sonuçlarına yoğun bir ilgi söz konusu... Başvurular üzerinden yaklaşık bir ay geçerken sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Başvuru yapan on binlerce kişi yeni hafta ile birlikte "GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... Peki son durum nedir?
GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün de açıklanmadı. Bakanlıktan şu ana kadar bir duyuru geçilmedi. Eylül ayının son haftası gibi sonuçların açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek.
KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.