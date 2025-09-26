GSB personel alım sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 4 bin 400 personel alım sonuçları hala açıklanmadı. Başvuru yapan on binlerce kişi her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Bugün haftanın son günü olması sebebiyle aramalar yine hızlandı. Adaylar sıkça "GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde güvenceli olarak çalışmak isteyen on binlerce kişi Bakanlığın 4 bin 400 personel alım ilanına başvuru yaptı. Son başvuru 18 Ağustos'ta sona ererken sonuçlar için haftalardır bekleyiş devam ediyor. Bakanlığın resmi sitesi sıkça ziyaret edilirken "GSB personel alım sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt aranıyor.
GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için bugün de tarih açıklanmadı. Bakanlığın ekim ayında bir duyuru geçerek sonuçları ilan etmesi bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek.
KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.