GSB personel alımı sonuçları ilan edildi mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 4 bin 400 personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Bakanlığın tarih paylaşımı hala gelmiş değil. Heyecan katsayısı artarken "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da arıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 Ağustos'ta sona erdi. Bu tarihten itibaren adaylar sonuç tarihi araştırmasına girişti. Resmi bir duyuru gelmemesi nedeniyle bilgi almak adına her gün "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
30 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için açıklama gelmedi. Sonuçların eylül ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.