GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 400 alımı sonuç tarihi duyurusu geldi mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanan 4400 personel alımı ilanı, on binlerce adayın umudu oldu. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu, adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
29 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için açıklama gelmedi. Sonuçların eylül ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.