GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla son buluyor. Başvurularını tamamlayan adayların gündeminde başvuru sonuçları yer alıyor. "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ise sıklaşmış durumda...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak. Yüz binler başvuru yaparken gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Tarih konusunda bilgi paylaşılmaması nedeniyle adaylar araştırılmaya koyuldu. "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih kesinleşmedi. Bakanlıktan duyuru gelmezken gözler eylül ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda...
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.