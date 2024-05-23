Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi?
Helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası tüm gözler Tahran'a çevrildi. Helikopter kazasına ilişkin birçok görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan ve herkesin konuştuğu bir başka görüntü ise Simpsonlar oldu. Simpsonlar'a ait olduğu iddia edilen helikopter kazası görüntüsü sonrası "The Simpsons dizisi helikopter kazasını bildi mi" sorusu gündemde.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Reisi ve diğer yetkililer için Tahran'da düzenlenen törene katılan İranlılar, Reisi'nin matemini tutarken sosyal medya platformlarında da birçok görüntü paylaşılıyor. Onlardan biri de "The Simpsons" dizisine aitti.
Reisi ve Abdullahiyan'ın ani ölümü sonrası, kazanın detaylarını merakla takip edenler, sosyal medyada birçok 'teori' ile karşılaştı. Helikopter kazasının ardından dijital platformlarda teyitlenmemiş birçok iddia hızla yayıldı.
Yıllar öncesinden yayınlanan bölümleriyle şoke edici şekilde salgın hastalıklardan, seçim tahminlerine kadar nokta atışı yorumlar yapan Simpsonlar için "Helikopter kazasını bildi mi" sorusu gündeme geldi. Peki, Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını bildi mi?
Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan "The Simpsons" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi. "The Simpsons" diziyle ilgili daha önce de önemli olayları bildiği iddiasıyla paylaşımlar yapıldı.