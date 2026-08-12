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GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ: Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Tam Güneş tutulmasına çok az bir süre kaldı. Milyarlarca insan bu tarihi olaya şahitlik etmek isterken saat merak ediliyor. Bugünün en çok yöneltilen sorusu "Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek" oluyor.

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GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ: Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? - Resim: 1

Güneş tutulmaları her zaman ilgi odağı oluyor. Gök olaylarına ilgi duyanlar günlerdir bugünü bekliyor. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken "Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek", "Türkiye'den izlenebilecek mi" sorusu peş peşe geliyor.

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GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ: Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? - Resim: 2

Tam Güneş tutulması tarihi ve saati...

Tam Güneş tutulması bu akşam saat 20.47'de gerçekleşecek. Türkiye'den bu muhteşem doğa olayı maalesef görülemeyecek. Tutulma yaklaşık iki dakika sürecek ve bölgeden bölgeye süre değişecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ: Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? - Resim: 3

Tam Güneş tutulması Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ: Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? - Resim: 4

Bir sonraki Güneş tutulması halkalı şekilde olacak ve 6 Şubat 2027'de görülebilecek.

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