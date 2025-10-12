Hac kura tarihi açıklandı mı? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca vatandaşın ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Bu sürecin ardından tüm dikkatler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihine çevrildi. Ekim ayı ilerlerken "Hac kuraları ne zaman çekilecek" sorusu sıkça geliyor.