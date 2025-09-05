Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı?

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulundu. Kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşlar şimdi kuraları bekliyor. Konu gündem olurken sıklıkla "Hac kurası ne zaman çekilecek" sorusu yöneltiliyor.