Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün son buluyor. Hacı adaylarının büyük bölümü başvurularını tamamladı ve artık gözler sonuçlarda... Gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrilirken tarihlerin net olmaması sebebiyle "Hac kurası ne zaman çekilecek" sorusu sıklaşmış durumda...
İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulundu. Kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşlar şimdi kuraları bekliyor. Konu gündem olurken sıklıkla "Hac kurası ne zaman çekilecek" sorusu yöneltiliyor.
Hac kurası ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı henüz hac kura tarihini hacı adayları ile paylaşmadı. Geçen yıl hac kuraları 31 Ekim'de çekilmişti.
Bilgilendirmeler, Diyanet'in web sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.