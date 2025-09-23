Hac kurası ne zaman çekilecek? İşte muhtemel tarih
2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'de sona erdi. Hacı adaylarının artık gündeminde kura tarihleri var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarih belirtilmemesi nedeniyle bilgi almaya çalışanlar "Hac kurası ne zaman çekilecek" diye soruyor. İşte muhtemel tarih...
Hac kurası ne zaman çekilecek? 2026 yılı için kayıt yaptıran on binlerce vatandaş bu soruya cevap arıyor. 21 Eylül'de sona eren başvurular sonrası konu sıkça araştırılıyor. Gözler Diyanet İşleri Başkanlığında... İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac kura tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından tarih paylaşımı gelmedi. Geçen yıl kuralar 31 Ekim'de çekilmiş sonuçlar 21.00'de ilan edilmişti. Bu yıl da gözler ekim ayı sonu kasım ayı başında olacak.
Hac kesin kayıt nasıl yapılır?
Organizasyon Tercihi:
İlk olarak, e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız.
Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.
Sayfada yer alan seçeneklerden "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu" seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekir. Acente organizasyonunu tercih ederseniz, kayıt işlemlerinizi yetkili bir hac acentesiyle iletişime geçerek tamamlamanız gerekecektir.
Konaklama ve Ödeme Planı Seçimi:
Organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra, konaklama türünüzü (örneğin; iki, üç veya dört kişilik oda) ve hac ücretinin ödeme şeklini (peşin ya da taksitli) belirlemeniz istenir.
Bu aşamada sunulan seçenekler, seçtiğiniz organizasyona göre farklılık gösterebilir.
Hac Ücretinin Yatırılması:
Kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ekranda belirtilen anlaşmalı bankalardan birine hac ücretini yatırmanız gerekir.
Ödemeyi yaparken her hacı adayı için T.C. kimlik numarasının doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir.
Pasaport İşlemleri:
Hac kesin kaydını yapan hacı adaylarının pasaportlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar geçerli olması gerekir.
İlk kez pasaport alacak veya pasaport süresi yetersiz olan kişilerin, başvuru süreçlerini bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edilir.