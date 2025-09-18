Hac kurası olası tarihi... Hac kurası ne zaman çekilecek?

Konaklama ve Ödeme Planı Seçimi:

Organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra, konaklama türünüzü (örneğin; iki, üç veya dört kişilik oda) ve hac ücretinin ödeme şeklini (peşin ya da taksitli) belirlemeniz istenir.

Bu aşamada sunulan seçenekler, seçtiğiniz organizasyona göre farklılık gösterebilir.