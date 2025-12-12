Hafta sonu (13-14 Aralık 2025) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir yağmur var mı, sıcaklık kaç derece?
Bir hafta daha geride kalırken hafta sonu için plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar aramalarını hızlandırmış durumda... Yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor ve "Hafta sonu (13-14 Aralık) hava durumu nasıl olacak" sorusu artıyor.
Aralık ayındayız fakat yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul, Ankara, İzmir henüz kar yağışı ile tanışmadı. Koca bir hafta geride bırakan vatandaşlar hafta sonu hava durumunu öğrenmek istiyor. Bu sebeple "Hafta sonu (13-14 Aralık) hava durumu nasıl olacak" sorusu sıkça geliyor.
13 Aralık 2025 Cumartesi hava durumu
Yarın yurdun kuzeyinde yağmur yağışı bekleniyor. İç Anadolu puslu, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava halim olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul yağmurlu 13-9, Ankara puslu 9-1 ve İzmir parçalı bulutlu 16-7 şeklinde...
14 Aralık 2025 Pazar hava durumu
Pazar günü de hava durumunda bir değişiklik yok. Ülkemizin kuzeyinde yağmur yağışı bekleniyor. İç Anadolu puslu, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava halim olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul yağmurlu 11-8, Ankara puslu 8-0 ve İzmir parçalı bulutlu 15-7 şeklinde...