Hafta sonu (13-14 Aralık 2025) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir yağmur var mı, sıcaklık kaç derece?

14 Aralık 2025 Pazar hava durumu

Pazar günü de hava durumunda bir değişiklik yok. Ülkemizin kuzeyinde yağmur yağışı bekleniyor. İç Anadolu puslu, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava halim olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul yağmurlu 11-8, Ankara puslu 8-0 ve İzmir parçalı bulutlu 15-7 şeklinde...