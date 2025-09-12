Hafta sonu sınav var mı? 13 Eylül-14 Eylül hangi sınavlar var?
Ülkemizde genellikle her hafta sonu ÖSYM, MEB tarafından sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlar yapılacak. Adaylar son bir kontrol yapmak ve sınavları kaçırmamak adına "Hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var" sorusunu yöneltiyor.
Hafta sonu gerçekleşecek sınavlar büyük bir merak konusu oluyor. Adaylar sınavları kaçırmak istemiyor ve bu sebeple aramalar hızlanıyor. Bu hafta sonu da yine ÖSYM'nin düzenlediği sınav yapılacak. İşte detaylar...
13 Eylül Cumartesi
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te; KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) yine aynı gün saat 14.45'te yapılacak.
14 Eylül Pazar
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 14 Eylül Pazar saat 10.15'te uygulanacak.