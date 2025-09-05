Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Eylül hangi sınavlar var?
Hafta sonu geldi ve genel olarak ülkemizde her hafta sonu MEB ve ÖSYM tarafından sınavlar uygulanıyor. Adaylar, önemli sınavları kaçırmak istemiyor ve "Hafta sonu sınav var mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Her hafta ülkemizde önemli sınavlar gerçekleşiyor. Sınavın tarihleri epey gündem oluyor. Sınav takviminden haberdar olmayanlar ve girecekleri sınavı kaçırmak istemeyenler Hafta sonu hangi sınavlar var" sorusunu yöneltiyor. İşte bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlar...
Hafta sonu hangi sınav var?
Bu hafta sonu ÖSYM'nin gerçekleştireceği Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı yapılacak. Adaylar sınav 7 Eylül tarihinde katılacak.
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.