Haftanın ikinci gününde İstanbul'da trafik yüzde 60'a ulaştı
İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yeniden zirve yaptı. Haftanın ikinci gününde öğrenci servislerinin de trafiğe katılmasıyla kent genelinde yoğunluk yüzde 60’a ulaştı. D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Küçükçekmece hattında ve Zeytinburnu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar araç kuyrukları oluştu.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yeniden zirve yaptı.
Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen dün ders başı yaparken, bugün öğrenci servislerinin de trafiğe çıkmasıyla kentte trafik yükü arttı.
İBB verilerine göre saat 08.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.
D-100 ve köprülerde yoğunluk
D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında araç yoğunluğu oluştu.
Ankara yönünde Zeytinburnu’ndan başlayan trafik, aralıklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti.
Köprü geçişinden sonra ise trafiğin akıcı olduğu görüldü.
Anadolu Yakası’nda dur-kalk trafik
Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte trafik yoğunluğu Kartal’a kadar uzadı. D-100’ün Edirne istikametinde ise ciddi bir sorun yaşanmadı.
TEM Otoyolu’nda yoğunluk
TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde yoğunluk Bahçeşehir’den başlayarak Altınşehir’e kadar sürdü. Buradan sonra akıcı bir seyre dönen trafik, Hasdal civarında yeniden yoğunlaştı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa-Anadolu yönünde sorun yaşanmazken, Anadolu-Avrupa geçişinde trafik Ataşehir’in gerisine kadar uzadı.