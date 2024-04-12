Hangi aday, parti dijital reklama ne kadar harcadı? (İmamoğlu, Yavaş ve Kurum'un reklam harcaması) Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken partilerin reklam harcamaları netleşmeye başladı. Geleneksel reklamların dışında partiler ve adaylar internet ve sosyal medya reklamlarına da ağırlık verdi. Hangi parti dijital reklama ne kadar para harcadı? Partiler ve adaylar seçimin kaderini değiştirdiği düşünülen kitlere ulaşmak için hangi yöntemleri izledi? İşte reklam rekabetinden öne çıkanlar...

Siyasi partiler, siyasi liderler ve siyasi içerikli sosyal medya sayfaları arasında yaşanan yoğunluk, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta tarafından rakamsal verilerle açıklandı. 1 | 7

HANGİ PARTİ NE KADAR HARCADI?

Verilere göre; AK Parti 6.8 milyon TL, Deva Partisi 4.7 milyon TL, Saadet Partisi 2 milyon TL ve Milliyetçi Hareket Partisi 1.4 milyon TL civarında dijital reklam harcaması gerçekleştirdi. 2 | 7

HANGİ ADAY NE KADAR HARCADI?

Ekrem İmamoğlu 5.3 milyon TL, Murat Kurum 5.1 milyon TL, Mehmet Altınöz 2.5 milyon TL ve Hamza Dağ ise 2.4 milyon TL civarında reklam harcaması yaptı. 3 | 7