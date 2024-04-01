Hangi araştırma şirketi yerel seçimleri doğru tahmin etti Her seçim öncesi merakla takip edilen, seçimler sonuçlandığında ise isabetsiz tahminler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan anket şirketlerinin 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki karneleri merak konusu oldu. Pek çok kamuoyu araştırma şirketi, İstanbul ve Ankara gibi kritik illerde kazanan adayı doğru tahmin ederken, İstanbul sonuçlarına en çok yaklaşan şirket de belli oldu.

Türkiye beş yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri şekillendirirken, İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçimi yüzde 51,09 oyla yeniden kazandı. İmamoğlu’nun AK Partili Murat Kurum ise yüzde 39,59’da kaldı. Ankara’da mevcut başkan CHP’li Mansur Yavaş, oyların yüzde 60,35’ini aldı. Rakibi AK Partili Turgut Altınok ise yüde 31,69 oy alabildi. İzmir’de de CHP’li Cemil Tugay. yüzde 48,90 ile seçimi kazandı. AK Partili Hamza Dağ’ın oy oranı ise yüzde 37,07’de kaldı. 1 | 12

Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; CHP yüzde 37,74, AK Parti yüzde 35,49 oy aldı. Bu tablo 1977’den bu yana CHP’nin ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıkmasını sağladı. 2 | 12

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimlerinde en yakın tahminde bulunan şirketler BETİMAR, SONAR ve OPTİMAR olmuştu. 3 | 12