Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Orta Doğu'da patlak veren savaş, bir kez daha ülkeleri nükleer caydırıcılığı düşünmeye iterken, ülkelerin güncel nükleer silah kapasiteleri merak edilmeye başladı. Küresel çapta en fazla nükleer başlık 9 ülkede toplanırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke mevcut nükleer silah sayısının neredeyse yarısına tek başına sahip. İşte nükleer silahlarıyla dikkat çeken ülkeler...
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş nükleer silahlar üzerinde çekişmeli bir güç savaşı yaratırken, gelişmelerin nükleer silahların yayılımını hızlandıracağından endişe ediliyor.
ABD ve Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasının sona ermesi, Çin ve Fransa'nın nükleer kapasitesini büyütme hamleleri birçok ülkede nükleer silah edinme tartışmalarını güçlendiriyor.
Artan gerilimle beraber Berlin'den Seul'e kadar, uzun süredir ABD'nin korumasına güvenen hükümetler şimdi kendi caydırıcı güçlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını değerlendiriyor. Almanya ve Polonya, Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına girmeye çalışırken, Güney Kore de yerli nükleer silah deposu için hazırlık yapıyor.
Çin ve Rusya, kendi silahlarını modernize ederken bir yandan da nükleer silahların yayılması konusunda uyarıda bulunuyor. Nükleer silahların uzun zamandır tabu olduğu Japonya'da bile tartışmaların yönü değişiyor.
Genel olarak nükleer silaha sahip ülke sayısı ise 9 olarak bilinirken 1986'da 64 bin 449 ile zirveye ulaşan küresel nükleer başlık sayısı, nükleer silahı kısıtlayan küresel anlaşmalarla birlikte 2023 itibarıyla 9 bin 576 seviyesine geriledi. Ancak uzmanlar özellikle Çin'in hızlı kapasite artışının yeni bir silahlanma yarışı endişesini güçlendirdiğini belirtiyor.
Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı bulunuyor?
İşte Bloomberg'ün verilerine göre dikkat çeken o liste...
9- Kuzey Kore
Kuzey Kore 30 başlıkla listenin son sırasında yer alıyor.
8- İsrail
Orta Doğu’da 90 nükleer başlığa sahip İsrail, İran'dan önce göze çarpıyor.
7- Hindistan
164 başlıkla Hindistan listede 7. sırada yer alıyor.
6- Pakistan
Pakistan 170 nükleer başlıklı füzesi ile listede 6. sırada yer alırken Asya'da dikkat çeken nükleer güçler arasında.
5- İngiltere
Birleşik Krallık 225 başlıkla Avrupa'nın öne çıkan nükleer güçleri arasında gösteriliyor.
4- Fransa
Fransa 290 nükleer başlıkla dikkat çekiyor.
3- Çin
Son dönemde nükleer başlık stokunu hızla artıran Çin 410 başlıkla üçüncü sırada yer alıyor.
2- ABD
İran'ın nükleer silah programına karşı çıkan ABD 3 bin 708 nükleer başlıkla en fazla nükleer silaha sahip ikinci ülke konumunda.
1- Rusya
2023 verilerine göre en büyük cephanelik ise Rusya'da. Verilere göre Rusya 4 bin 489 nükleer başlık ile toplam nükleer silahın neredeyse yarısına tek başına sahip.