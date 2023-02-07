Hatay'da dehşetin izleri: Deprem sonrası çekilen son fotoğraflar Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerdeki can kayıplarına ağlıyor. Dün 9 saat arayla meydana gelen iki depremde birçok ilde çok sayıda bina yıkıldı. 1 | 22

AFAD'ın son açıklamasına göre depremde can kaybı sayısı 3 bin 381'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 20 bin 426. 2 | 22

Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu. 3 | 22