Hatay'daki deprem dünya basınında: ‘İnsanlarda yeni travmaya sebep oldu’ Kahramanmaraş merkezli depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, dün akşam Hatay’dan gelen art arda deprem haberleriyle bir kez daha sarsıldı. Deprem geniş bir coğrafyada hissedilirken, dünya basını sarsıntıyı “son dakika” olarak duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Hatay’da iki deprem daha meydana geldi. Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3 dakika arayla meydana gelen depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Hatay’da yıkıma neden olan depremler, dünya basınında da haber oldu. 1 | 5

Financial Times, “Yeni sarsıntı, depremle yıkılan bölgeyi vurdu” başlığıyla verdiği haberinde; “İki hafta önce hasar gören binalar yıkıldı ve ölümler yaşandı. İnsanlar bir kez daha kaçmak zorunda kaldı” diye yazdı. 2 | 5

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, depremin Türkiye ve Suriye’yi sarstığını yazdı. Sarsıntının Lübnan ve Mısır’da da hissedildiğini yazan gazete, “İlk belirlemelere göre yaşanan deprem, iki hafta önce Türkiye’nin güneybatısını vuran depremden çok daha az şiddetliydi” yorumunu yaptı. 3 | 5