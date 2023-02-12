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Hatay'ın son hali: Can yakan fotoğraflar...

Türkiye, Kahramanmaraş deprem felaketinde yitirdiği canlarına ağlıyor. İki depremdeki can kaybı sayısı her geçen saat artıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

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7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 2 binden fazla artçı deprem meydana geldi.

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Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Anadolu Ajansı, depremi vurduğu Hatay'ın havadan çekilmiş son fotoğraflarını servis etti.

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