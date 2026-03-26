Her ısırıkta zehir etkisi: En pestisitli meyve ve sebzeler açıklandı

Tarımda yaygın kullanılan pestisitlerin insan sağlığına ve çevreye etkileri tartışılırken, Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) son araştırması korkunç tabloyu gözler önüne serdi. EWG, bazı meyve ve sebzelerde pestisit kalıntısının oldukça yüksek oranlarda olduğunu ortaya çıkarırken, tüketiciler için 'temiz' ve 'kirli' iki çarpıcı alışveriş listesi oluşturdu. İşte pestisit oranı en yüksek ve en düşük sebze ve meyveler...

Tarımda verimi artırmak için kullanılan pestisitler hormon bozukluklarından sinir sistemi hasarına kadar insan sağlığını olumsuz etkilerken uzun vadede bazı kanser türleriyle de ilişkilendiriliyor. 

 

Toprağı ve su kaynaklarını da kirleterek pek çok canlının yaşamını tehdit eden pestisitlere özellikle meyve ve sebzelerde yoğun şekilde rastlanıyor. 

 

Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) son araştırması da sofralardan eksik etmediğimiz, çocuk yetişkin demeden herkesin tükettiği bazı meyve ve sebzelerin diğerlerine göre daha fazla pestisit kalıntısı taşıdığını ortaya çıkardı.

 

EWG, meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarına göre kirli ve temiz ürünler listesi çıkarırken oluşturduğu alışveriş rehberinde 'ABD Tarım Bakanlığı'nın güncel verilerini analiz etti.

 

EWG'ye göre kirli listedeki meyve ve sebzelerin yüzde 96'sında pestisit bulunurken, örneklerin yüzde 63'ünde zararlı kimyasalara rastlandı.

 

En yüksek pestisit oranına sahip kirli listenin başında ıspanak yer alırken, onu kıvırcık lahana, karalahana ve hardal otu takip etti. EWG, özellikle lahana örneklerinin yarısından fazlasında kanserojen pestisit DCPA buldu.

 

Pestisit izinin daha düşük olduğu gıdaların başında ise ananas yer alıyor. Onu hem taze hem dondurulmuş mısır, avokado, papaya, soğan, dondurulmuş tatlı bezelye, kuşkonmaz, lahana, karnabahar, karpuz, mango, muz, havuç, mantar ve kivi izliyor.

