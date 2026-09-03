Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık şehri neresi olurdu?
Metropoller dolup taşarken, herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı şehirlerin bambaşka bir nüfus dinamiği olacaktı. ADNKS verilerine göre, 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul bile en kalabalık şehir olmaktan çıkacaktı. "En kalabalık şehir" unvanı ise İstanbul’a 1.283 kilometre uzaklıktaki bambaşka bir şehre geçecekti. Peki herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık şehri neresi olurdu, sizin memleketiniz kaçıncı sırada yer alırdı? İşte nüfusa kayıtlı kişi sayısına göre il il Türkiye'nin en kalabalık şehirleri...
Türkiye'de büyük şehirlerdeki insan kalabalığı dikkat çekerken, kağıt üzerinde bu kalabalığın göründüğü kadar büyük olmadığı görülüyor. Nüfusun kayıtlı olduğu il esas alındığında şehirlerin nüfus hikayesi de baştan sona değişiyor.
Özellikle yoğun göç alan şehirlerle yıllardır göç veren iller arasında inanılmaz bir fark ortaya çıkarken, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin gerçek nüfusu şaşırtıyor.
İşte nüfusa kayıtlı kişi sayısına göre il il Türkiye'nin sondan başa en kalabalık şehirleri...
1. Yalova: 131 bin 80
2. Tunceli: 256 bin 768
3. Bilecik: 271 bin 776
4. Bayburt: 288 bin 939
5. Bartın: 344 bin 965
6. Kilis: 351 bin 806
7. Karabük: 353 bin 343
8. Iğdır: 366 bin 827
9. Hakkari: 369 bin 399
10. Burdur: 378 bin 437
11. Karaman: 397 bin 223
12. Uşak: 416 bin 821
13. Düzce: 439 bin 196
14. Kırklareli: 441 bin 582
15. Bolu: 448 bin 482
16. Artvin: 450 bin 989
17. Gümüşhane: 458 bin 887
18. Edirne: 500 bin 733
19. Kırıkkale: 542 bin 951
20. Nevşehir: 546 bin 494
21. Ardahan: 553 bin 697
22. Çanakkale: 555 bin 582
23. Isparta: 564 bin 561
24. Tekirdağ: 566 bin 243
25. Kırşehir: 585 bin 776
26. Bingöl: 595 bin 180
27. Aksaray: 602 bin 971
28. Erzincan: 643 bin 919
29. Amasya: 655 bin 598
30. Muğla: 667 bin 264
31. Niğde: 678 bin 344
32. Çankırı: 686 bin 967
33. Kocaeli: 692 bin 930
34. Osmaniye: 715 bin 300
35. Sinop: 716 bin 440
36. Kütahya: 735 bin 694
37. Zonguldak: 735 bin 830
38. Şırnak: 745 bin 421
39. Eskişehir: 754 bin 969
40. Rize: 782 bin 658
41. Siirt: 870 bin 385
42. Batman: 888 bin 122
43. Bitlis: 890 bin 517
44. Elazığ: 942 bin 972
45. Aydın: 943 bin 411
46. Denizli: 979 bin 694
47. Muş: 1 milyon 15 bin 358
48. Kars: 1 milyon 16 bin 817
49. Sakarya: 1 milyon 30 bin 639
50. Kastamonu: 1 milyon 77 bin 670
51. Giresun: 1 milyon 159 bin 815
52. Afyonkarahisar: 1 milyon 168 bin 259
53. Adıyaman: 1 milyon 220 bin 603
54. Yozgat: 1 milyon 246 bin 902
55. Antalya: 1 milyon 255 bin 834
56. Balıkesir: 1 milyon 276 bin 93
57. Ağrı: 1 milyon 283 bin 450
58. Çorum: 1 milyon 331 bin 917
59. Tokat: 1 milyon 399 bin 393
60. Mersin: 1 milyon 409 bin 834
61. Manisa: 1 milyon 423 bin 251
62. Malatya: 1 milyon 423 bin 293
63. Kayseri: 1 milyon 528 bin 825
64. Trabzon: 1 milyon 586 bin 303
65. Ordu: 1 milyon 602 bin 426
66. Kahramanmaraş: 1 milyon 663 bin 566
67. Van: 1 milyon 707 bin 753
68. Mardin: 1 milyon 800 bin 184
69. Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380
70. Adana: 1 milyon 830 bin 974
71. Bursa: 1 milyon 854 bin 212
72. Hatay: 1 milyon 895 bin 656
73. İzmir: 1 milyon 943 bin 223
74. Erzurum: 1 milyon 987 bin 876
75. Sivas: 1 milyon 988 bin 289
76. Samsun: 2 milyon 32 bin 154
77. Ankara: 2 milyon 75 bin 894
78. Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449
79. İstanbul: 2 milyon 603 bin 870
80. Konya: 2 milyon 702 bin 482
81. Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103