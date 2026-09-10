Hırsızlardan "hasat": Bir gecede 1 ton biber çaldılar

Edinilen bilgiye göre, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak üzere tarlaya geldi. Ancak tarlaya gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce toplandığını fark etti.