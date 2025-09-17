HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? HMGS 2 sınav giriş belgesi hangi tarihte açıklanacak?

Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatına adım atmadan önce gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip olup olmadığını ölçmek için uygulanan HMGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava çok az bir süre kaldı ve sınav giriş belgesi aramaları sıklaşmış durumda... Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.