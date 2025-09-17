HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? HMGS 2 sınav giriş belgesi hangi tarihte açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2'ncisi 28 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav öncesi herkesin gündeminde sınav giriş belgesi var. Tarihlerin belli olmaması nedeniyle araştırmalar hızlanmış durumda... Adaylar sürekli olarak "HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte muhtemel tarih ile ilgili bilgiler...
Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatına adım atmadan önce gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip olup olmadığını ölçmek için uygulanan HMGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava çok az bir süre kaldı ve sınav giriş belgesi aramaları sıklaşmış durumda... Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
HMGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
HMGS 2 sınav giriş belgesi için tarih verilmedi. ÖSYM sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önce ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 18 Eylül Perşembe tarihinde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.