Hobi diye başladı, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor

Küçük stanttan dükkana

Gümüşün maliyetli bir ürün olduğuna dikkati çeken Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda satış yapmaya başlamasının hikayesini de paylaştı. Pazarı gezerken keşfettiğini belirten Altay, dernek başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından geçen yıl küçük bir stantta ürünlerini sergilemeye başladı. Altay, bu yıl ise pazarda kendi dükkanını açtı.

Altay, "Gümüş biraz pahalı bir ürün. Gümüşü seven var, gelip hemen beni bulabiliyorlar. Tarihi Mahalle Pazarı'nı ise gezerken gördüm. Dernek başkanına durumumu anlattım. Geçen sene küçük bir stantta çalıştım. Bu sene böyle bir dükkan açtım" ifadelerini kullandı.