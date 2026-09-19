Hobi diye başladı, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor
10 yıl önce terapi amacıyla gümüş işlemeciliğine başlayan Dilek Altay, hobisini zamanla mesleğe dönüştürdü. İstanbul ve Düzce’de üretim yapan Altay, el emeği takılarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.
Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak gümüş işlemeciliğine adım atan Dilek Altay, zamanla kendisini geliştirerek bu uğraşını mesleğe çevirdi. İstanbul ve Düzce'deki atölyelerinde üretim yapan Altay, hazırladığı telkari ve farklı takıları Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki dükkanında ve sosyal medya üzerinden satışa sunuyor.
Aslen İstanbullu olduğunu, eşinin ise Akçakocalı olduğunu belirten Altay, havaalanından emekli olduktan sonra gümüş işlemeciliğine ağırlık verdiğini anlattı.
Altay, "Aslen İstanbul'luyum, eşim Akçakocalı. Ben bu işi 10 senedir yapıyorum. Gümüş işleme işi yapıyorum. Gravür olarak alıp ocaklarda mikron mikron yaptırıyorum. Sonra atölyemde işlem yapıyorum. Telkari yapıyorum. Normal takı yapıyorum. Sipariş alıyorum. Eşimin kökeni burası. Havaalanında çalışıyordum. Oradan emekli oldum" dedi.
Hobi olarak başladı, mesleğe dönüştürdü
Gümüş işlemeciliğine 10 yıl önce hobi amacıyla başlayan Altay, bu süreçte devlet sanatçısı olan bir hocadan özel ders aldı. Başlangıçta terapi amacıyla ilgilendiği gümüş işlemeciliğinde zaman içinde kendisini geliştiren Altay, daha sonra küçük bir dükkan açarak ürünlerini satışa sunmaya başladı.
Yaptığı satışların aile bütçesine de katkı sağladığını dile getiren Altay, "10 sene önce hobi olarak başladım bu duruma. Devlet sanatçısı olan bir hocadan özel ders aldım. Terapi olarak başladım. Büyütünce böyle küçük bir dükkan açtım. Bu ürünlerden satış yaptıkça ev ekonomisine de katkı veriyoruz. Burada satış yaptıkça farklı işlemler yapabiliyorum" diye konuştu.
Küçük stanttan dükkana
Gümüşün maliyetli bir ürün olduğuna dikkati çeken Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda satış yapmaya başlamasının hikayesini de paylaştı. Pazarı gezerken keşfettiğini belirten Altay, dernek başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından geçen yıl küçük bir stantta ürünlerini sergilemeye başladı. Altay, bu yıl ise pazarda kendi dükkanını açtı.
Altay, "Gümüş biraz pahalı bir ürün. Gümüşü seven var, gelip hemen beni bulabiliyorlar. Tarihi Mahalle Pazarı'nı ise gezerken gördüm. Dernek başkanına durumumu anlattım. Geçen sene küçük bir stantta çalıştım. Bu sene böyle bir dükkan açtım" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor
Ürünlerini İstanbul ve Düzce'deki atölyelerinde hazırlayan Altay, satışlarını hem Akçakoca'daki dükkanı hem de sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyor. Farklı şehirlerden de sipariş aldığını belirten Altay, yakın zamanda Ankara'dan gelen bir grubun istediği bileklikleri hazırlayarak gönderdiğini anlattı.
Altay, "Sosyal medya üzerinden satış yapıyorum. İstanbul'da ve Düzce'de atölyelerim var. Oralarda yapıp buralarda satıyorum. Hem sosyal medya üzerinden hem de burada görenlere ürün satışı yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan bir grup geldi, bileklik istediler. Hepsine yapıp gönderdim. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor" dedi.