Hububat üretiminde yüzde 75 artış bekleniyor
Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amacıyla çiftçilere dağıtılan 2 bin 873 ton buğday ve arpa tohumundan 140 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için geçen sene başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 2 bin 870 çiftçiye bu yıl yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verildi.
Destekten yararlanarak 5 ay önce aldıkları 2 bin 20 ton buğday ile 853 ton arpa tohumunu 1 milyon 100 bin dekar alanda toprakla buluşturan çiftçiler, hasada başladı.
İlkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde rekolte beklentileri yükselen çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle 80 bin ton buğday ve arpanın elde edildiği kentte, bu yıl tarlalardan 140 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kentte tarımsal üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verdiklerini söyledi.