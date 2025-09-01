Hurda Teşvik Yasası ile ilgili son gelişmeler epey merak ediliyor. Yeni otomobil almak isteyen yüz binler yasayı bekliyor. Uzun zamandır duyuru bekleyen milyonlar "Hurda Teşvik Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arıyor.

