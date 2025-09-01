Hurda Teşvik Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Türkiye'de araç sahiplerinin ve otomotiv sektörünün yakından takip ettiği "Hurda Teşvik Yasası" veya "Hurda Teşviki" düzenlemesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. 25 yaş üstü araçların trafikten çekilerek yenilenmesine imkan tanıyan ve vatandaşlara ÖTV'siz yerli araç temini sağlayan bu düzenleme sabırsızlıkla beklenirken "Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Hurda Teşvik Yasası ile ilgili son gelişmeler epey merak ediliyor. Yeni otomobil almak isteyen yüz binler yasayı bekliyor. Uzun zamandır duyuru bekleyen milyonlar "Hurda Teşvik Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arıyor.
Hurda Teşviki düzenlemesi son durum nedir?
Hurda yasası Meclis'ten geçmiş değil. TBMM tatilde ve 1 Ekim itibarıyla Meclis yeniden açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sonrası kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.
