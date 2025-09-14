Hurda Teşvik Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Yeni otomobil alacaklar Hurda Teşvik yasası için bekleyiş içerisinde... ÖTV'siz yerli otomobil sahibi olmak isteyenler tarihleri merak ediliyor. Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler "Hurda teşvik yasası ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arıyor.
Hurda Teşviki düzenlemesi son durum nedir?
Hurda yasası Meclis'ten geçmiş değil. TBMM tatilde ve 1 Ekim itibarıyla Meclis yeniden açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sonrası kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.