Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi? Hurda Teşviki Yasası çıkacak mı?

Meclis gündeminde bu hafta neler var?

7 Ekim Salı günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine ekonomik gelişmeler hakkında sunum yapacak. Karahan’ın konuşmasında Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile Merkez Bankası’nın faiz kararları öne çıkacak.

8 Ekim Çarşamba günü ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında kadın ve gençlik platformlarının görüşleri alınacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te ayrıca siyasi parti grup toplantıları düzenlenecek, genel başkanlar kürsüden açıklamalar yapacak.