Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi? Hurda Teşviki Yasası çıkacak mı?
Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla gündemde olan Hurda Teşvik Yasası, eski model araç sahiplerine sıfır kilometre araç alımında önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu sebeple vatandaşlar bu fırsattan yararlanmak istiyor. Meclis'in açılışı ile birlikte aramalar da sıklaşmış durumda... "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi" sorusu art arda geliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı yüz binler Hurda Teşvik Yasası'ndaki son durumu merak ediyor. Hurda araç sahipleri ÖTV'siz yerli otomobil alabilmek için deyim yerindeyse sıraya girmiş durumda... Her gün konu araştırılırken yoğun şekilde "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi" sorusu geliyor.
Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi?
Hurda Teşvik Yasası ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Önümüzdeki günlerde hükümet kanadından olumlu ya da olumsuz açıklama yapılması bekleniyor.
Meclis gündeminde bu hafta neler var?
7 Ekim Salı günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine ekonomik gelişmeler hakkında sunum yapacak. Karahan’ın konuşmasında Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile Merkez Bankası’nın faiz kararları öne çıkacak.
8 Ekim Çarşamba günü ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında kadın ve gençlik platformlarının görüşleri alınacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te ayrıca siyasi parti grup toplantıları düzenlenecek, genel başkanlar kürsüden açıklamalar yapacak.