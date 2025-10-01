Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Son durum nedir?
Meclis'in açılışı ile birlikte Hurda Teşvik Yasası bir kez daha gündem oldu. ÖTV'siz yerli otomobil sahibi olmak isteyenlerin gözü yasaya çevrilmiş durumda... Her gün konu hakkında bilgi alınmak isterken özellikle bugün "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu hızlanmış durumda...
Hurda Teşvik Yasası için bekleyiş devam ediyor. Hurda araç sahipleri ÖTV'siz yerli otomobil fırsatından yararlanmak istiyor. Meclis bugün açıldı ve konu yoğun şekilde araştırılıyor. Bilgi almak adına "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" sorusuna yanıt aranıyor.
Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi?
Hurda Teşvik Yasası Meclis'e henüz gelmiş değil. Önümüzdeki günlerde hükümet kanadından olumlu ya da olumsuz açıklama yapılması bekleniyor.
Düzenleme genellikle 25 yaş ve üzerindeki (örneğin 2000 model ve daha eski) araçları kapsayacak şekilde tasarlanıyor.
Hurda statüsüne alınacak aracın kayıtlarının temiz olması, MTV borcunun bulunmaması gibi şartların sağlanması bekleniyor.
Alınacak yeni aracın yerli üretim olması ya da belirli bir yerlilik oranını taşıması şartı tartışılıyor (örneğin %40 ve üzeri yerlilik şartı gündemde).
Elektrikli ve hibrit araçlar da teşvik kapsamında olabilecek; bu sayede daha çevreci modellerin kullanımı özendirilecek.
Hurda teşvik teklifinde, yeni aracın alındıktan sonra belirli süreli sahiplik taahhüdü ya da “10 yıl boyunca satış yasağı” gibi önlemler yer alabiliyor, spekülatif alım-satımlarla fayda sağlamayı önlemeye yönelik.
ÖTV muafiyeti ya da indirimi oranı yeni aracın sınıfına, motor hacmine, elektrikli oluşuna ve teşvikin finansal büyüklüğüne göre değişebilecek.