Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Son durum nedir?

Düzenleme genellikle 25 yaş ve üzerindeki (örneğin 2000 model ve daha eski) araçları kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

Hurda statüsüne alınacak aracın kayıtlarının temiz olması, MTV borcunun bulunmaması gibi şartların sağlanması bekleniyor.

Alınacak yeni aracın yerli üretim olması ya da belirli bir yerlilik oranını taşıması şartı tartışılıyor (örneğin %40 ve üzeri yerlilik şartı gündemde).

Elektrikli ve hibrit araçlar da teşvik kapsamında olabilecek; bu sayede daha çevreci modellerin kullanımı özendirilecek.