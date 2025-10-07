Hurda Teşvik Yasası son durum: Hurda teşvik düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?
Araç alacaklar büyük bir beklenti içerisinde... Hurda araç sahipleri ÖTV'siz yerli otomobil alabilmek için yasayı bekliyor. Her gün yeni gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Meclis'in açıklamasıyla birlikte "Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Hurda Teşvik Yasası ile birlikte yüz binlerce vatandaş araç almak istiyor. Hurda ara sahiplerini büyük bir avantaj sağlayan bu yasaya büyük bir ilgi söz konusu... Konu gündemden düşmezken hükümetin adım atması bekleniyor. Son durum hakkında bilgi almak isteyenler "Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak" sorusuna başvuruyor.
Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi?
Milyonların gündeminde olan Hurda Teşvik Yasası ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde hükümet kanadından olumlu ya da olumsuz açıklama yapılması bekleniyor.
Meclis gündeminde bu hafta neler var?
7 Ekim Salı günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine ekonomik gelişmeler hakkında sunum yapacak. Karahan’ın konuşmasında Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile Merkez Bankası’nın faiz kararları öne çıkacak.
8 Ekim Çarşamba günü ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında kadın ve gençlik platformlarının görüşleri alınacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te ayrıca siyasi parti grup toplantıları düzenlenecek, genel başkanlar kürsüden açıklamalar yapacak.