Hurda Teşvik Yasası son durum: Hurda Yasası Meclis'e geldi mi? Yasa ne zaman çıkacak?
Araç alacakların gözü Hurda Teşvik Yasası'nda... Yeni hafta ile birlikte gözler yine Meclis'te... Son durum araştırılırken bugün yine en çok "Hurda Yasası Meclis'e geldi mi" sorusu geliyor.
Hurda Teşvik Yasası ile birlikte yüz binler ÖTV'siz yerli otomobil fırsatından yararlanmak istiyor. Araç almak isteyenler yasayı beklerken sabırsızlık da gitgide artıyor. Son gelişmeler her gün takip ediliyor. Bilgi almak adına sık sık yöneltilen soru ise "Hurda Yasası Meclis'e geldi mi" şeklinde...
Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Bu hafta Meclis gündeminde ne var?
TBMM Genel Kurulu, 21 Ekim Salı günü çalışmalarına başlayacak.
Lübnan’daki Türk askerinin görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 3 yıl uzatılacak.
Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak.
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.
Depremden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinin aidat borçları silinecek.
Konaklama tesisleri kimlik kayıtlarını tutmak zorunda olacak.
Belgesiz konaklama ilanlarına 25 bin lira ceza verilecek.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilebilecek.
Vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu vergi düzenlemelerini görüşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü 2026 bütçesini sunacak.
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2024 yılı raporunu ele alacak.
İnsan Hakları Komisyonu, Sincan Cezaevi raporunu değerlendirecek.
Karma Komisyon, HSK üyeliği için aday belirleyecek.
Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.