Hurda Teşvik Yasası son durum nedir? Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Otomobil alacaklar Hurda Teşvik Yasası'nı bekliyor. Meclis'in açılmasına çok az bir süre kala son durum araştırılıyor. ÖTV'siz yerli otomobil hayali kuranlar "Hurda teşviki ne zaman çıkacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.
20 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV indirimi, vergi avantajı sağlayan Hurda Teşvik Yasası için yüz binlerce kişi heyecanla bekliyor. Konu gündemden düşmezken yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Her gün ve giderek artan soru ise "Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak" oluyor.
Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak?
Hurda yasası Meclis'ten geçmiş değil. TBMM tatilde ve 1 Ekim itibarıyla Meclis yeniden açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sonrası kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.
Düzenleme genellikle 25 yaş ve üzerindeki (örneğin 2000 model ve daha eski) araçları kapsayacak şekilde tasarlanıyor.
Hurda statüsüne alınacak aracın kayıtlarının temiz olması, MTV borcunun bulunmaması gibi şartların sağlanması bekleniyor.
Alınacak yeni aracın yerli üretim olması ya da belirli bir yerlilik oranını taşıması şartı tartışılıyor (örneğin %40 ve üzeri yerlilik şartı gündemde).
Elektrikli ve hibrit araçlar da teşvik kapsamında olabilecek; bu sayede daha çevreci modellerin kullanımı özendirilecek.
Hurda teşvik teklifinde, yeni aracın alındıktan sonra belirli süreli sahiplik taahhüdü ya da “10 yıl boyunca satış yasağı” gibi önlemler yer alabiliyor, spekülatif alım-satımlarla fayda sağlamayı önlemeye yönelik.
ÖTV muafiyeti ya da indirimi oranı yeni aracın sınıfına, motor hacmine, elektrikli oluşuna ve teşvikin finansal büyüklüğüne göre değişebilecek.