Hurda Teşvik Yasası son durum nedir? Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak?

20 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV indirimi, vergi avantajı sağlayan Hurda Teşvik Yasası için yüz binlerce kişi heyecanla bekliyor. Konu gündemden düşmezken yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Her gün ve giderek artan soru ise "Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak" oluyor.