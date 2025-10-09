Hurda Teşviki Yasası son gelişmeler neler? Hurda Teşviki Meclis'e geldi mi?
Hem galericiler hem de hurda araç sahipleri yasayı bekliyor. ÖTV'siz yerli otomobil sahibi olmak isteyenler son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Bu sebeple de sıkça gelen soru "Hurda Teşviki Yasası son durum nedir" oluyor.
Hurda Teşviki Yasası milyonlarda büyük bir heyecan yarattı. Kanun teklifinin verilmesi sonrası beklentiler bir hayli arttı. Meclis'in de açılışı ile birlikte konu her gün gündem oluyor. Son gelişmeler merak edilirken "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi" sorusu dillerden düşmüyor.
Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi?
Milyonların gündeminde olan Hurda Teşvik Yasası ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde hükümet kanadından olumlu ya da olumsuz açıklama yapılması bekleniyor.
Bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Hurda Teşviki Kanun teklifi konusunda ise bir gelişme ise henüz yok.