Hurda yasası Meclis'ten geçti mi? Hurda Teşviki düzenlemesi son durum nedir?

Hurda Teşviki kanun teklifi için gözler Meclis'te... 25 yaş ve üstü araç sahiplerine büyük bir fırsat tanıyan bu düzenleme için sabırsız bekleyiş sürüyor. Eğer yasa çıktığı takdirde vatandaşlar hurda arabalarını verip ÖTV'siz yerli otomobil alabilecek. Şimdi son durum merak ediliyor ve "Hurda yasası Meclis'ten geçti mi" sorusu geliyor.
Hurda Teşviki düzenlemesi son durum nedir?
Hurda yasası Meclis'ten geçmiş değil. TBMM tatilde ve 1 Ekim itibarıyla Meclis yeniden açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sonrası kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.